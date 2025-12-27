Детективи НАБУ прийшли з обшуками до комітетів Верховної Ради. Їм чинять спротив працівники Управління держохорони
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради України.
Про це повідомила «Суспільному» членкиня комітету Юлія Сірко.
Згодом у НАБУ заявили, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам під час слідчих дій у комітетах Ради — їм обмежують доступ до будівлі з боку Європейської площі в Києві.
У Бюро наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.
Перед цим правоохоронці заявили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, вони систематично отримували неправомірну вигоду за голосування у парламенті.