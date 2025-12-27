Reuters: Росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі в Білорусі. Зʼявилися супутникові знімки звідти

Новини

ArmsControlWonk

Росія, ймовірно, розмістила свої гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік» на колишній авіабазі на сході Білорусі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у розвідці та двох дослідників зі США, які вивчали супутникові знімки Planet Labs.

Дослідники дійшли висновку, що «Орєшнік» розташували на колишньому військовому аеродромі «Кричев-6» у Могильовській області Білорусі. Це за 5 км від кордону з Росією та приблизно за 180 км від України.

Аналіз супутникових знімків виявив «поспішний» будівельний проєкт російської бази зі стратегічними ракетами, який розпочався у серпні цього року. На знімках видно, що на злітно-посадковій смузі залили бетонний майданчик, який потім засипали землею. Це може свідчити про «замасковану точку запуску ракет», додає Reuters.

Одним із ключових доказів на фотографії від 19 листопада є «військовий пункт перевантаження залізничних вантажів», оточений захисним парканом, до якого поїздом могли доставляти ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.

Дослідники кажуть, що на 90% впевнені в тому, що на супутникові знімки потрапив саме «Орєшнік». За словами джерела Reuters, їхня оцінка збігається з висновками американської розвідки.

Агентство зазначило, що ракети «Орєшнік» можуть нести ядерний заряд і летіти на відстань до 5 500 км. Експерти вважають, що розміщуючи таку зброю в Білорусі, Росія намагається вплинути на країни НАТО й утримати їх від поставок далекобійної зброї для України.