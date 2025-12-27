Reuters: Росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі в Білорусі. Зʼявилися супутникові знімки звідти
Автор:
- Світлана Кравченко
Дата:
-
ArmsControlWonk
Росія, ймовірно, розмістила свої гіперзвукові балістичні ракети «Орєшнік» на колишній авіабазі на сході Білорусі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у розвідці та двох дослідників зі США, які вивчали супутникові знімки Planet Labs.
Дослідники дійшли висновку, що «Орєшнік» розташували на колишньому військовому аеродромі «Кричев-6» у Могильовській області Білорусі. Це за 5 км від кордону з Росією та приблизно за 180 км від України.
Аналіз супутникових знімків виявив «поспішний» будівельний проєкт російської бази зі стратегічними ракетами, який розпочався у серпні цього року. На знімках видно, що на злітно-посадковій смузі залили бетонний майданчик, який потім засипали землею. Це може свідчити про «замасковану точку запуску ракет», додає Reuters.
Одним із ключових доказів на фотографії від 19 листопада є «військовий пункт перевантаження залізничних вантажів», оточений захисним парканом, до якого поїздом могли доставляти ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти.
Дослідники кажуть, що на 90% впевнені в тому, що на супутникові знімки потрапив саме «Орєшнік». За словами джерела Reuters, їхня оцінка збігається з висновками американської розвідки.
Агентство зазначило, що ракети «Орєшнік» можуть нести ядерний заряд і летіти на відстань до 5 500 км. Експерти вважають, що розміщуючи таку зброю в Білорусі, Росія намагається вплинути на країни НАТО й утримати їх від поставок далекобійної зброї для України.
- 21 листопада 2024 року РФ вперше атакувала Україну експериментальною балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Удар тоді прийшовся по Дніпру.
- У січні 2025 року білоруський лідер Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь найближчим часом отримає від РФ ракетну систему «Орєшнік». За його словами, спочатку це будуть десять ракетних комплексів, але потім їхню кількість можуть збільшити.
- Про те, що систему розмістили в Білорусі, стало відомо в грудні 2025-го. 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знає, де саме в Білорусі розмістять «Орєшнік», і передає цю інформацію партнерам.