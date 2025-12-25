Боксер Олександр Усик очолив рейтинг 10 найкращих боксерів за версією The Ring

Новини

Facebook / Usyk

Український боксер та чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів без урахування вагової категорії за версією The Ring.

Про це пише спортивне видання The Ring.

У новому рейтингу Усик піднявся з другого на перше місце після того, як американець Теренс Кроуфорд завершив карʼєру. Загалом усі боксери піднялися на одну позицію в рейтингу:

1. Олександр Усик (Україна) — надважка вага;

2. Наоя Іноуе (Японія) — напівлегка вага;

3. Джессі Родрігес (США) — легка вага;

4. Дмітрій Бівол — напівважка вага;

5. Артур Бетербієв — напівважка вага;

6. Джунто Накатані (Японія) — легка вага;

7. Шакур Стівенсон (США) — легка вага;

8. Девід Бенавідес (США) — напівважка вага;

9. Девін Гейні (США) — друга напівлегка вага;

10. Оскар Коллазо (США) — мінімальна вага.