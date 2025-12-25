Зеленський позбавив стипендії олімпійську спортсменку Софію Лискун, яка отримала російське громадянство

Новини

Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії 23-річну українську стрибунку у воду та багаторазову чемпіонку Європи Софію Лискун.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Лискун отримувала президентську стипендію з квітня 2025 року. У листопаді стало відомо, що спортсменка виїхала до Луганська і змінила українське громадянство на російське.

За її словами, їй було байдуже, за яку країну виступати, а українські тренери не розумілися на водних видах спорту, що гальмувало її розвиток. За час виступів у складі збірної України Лискун здобула 11 медалей на чемпіонатах Європи й одну нагороду на чемпіонаті світу.

Софія Лискун на Чемпіонаті Європи у 2024 році. xsport.ua

Також вона пояснила своє рішення «некомпетентністю українських тренерів» і заявила, що нібито їй забороняли спілкуватися з колишньою тренеркою Ольгою Феоктистовою.

На початку грудня Софія Лискун опублікувала фото з Москви.

Українська федерація зі стрибків у воду назвала рішення спортсменки переїхати до РФ «категорично неприйнятним». Софію виключили зі складу національної збірної та позбавили всіх нагород і звань, здобутих під час виступів за Україну.