Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Романа Ісаєнка після розслідування журналістів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Кабінет міністрів України відсторонив від роботи голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка та порушив проти нього дисциплінарне провадження.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 24 грудня 2025 року.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби має виконати дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 року і проінформувати Кабмін про результати.

У лютому цього року голова Держлікслужби став фігурантом розслідування Bihus.Info. У ньому йшлося про те, що в липні 2023 року Держлікслужба атестувала на лабораторний аналіз лікарських препаратів приватну лабораторію «Добробут-Лікілаб», яка вже через тиждень стала отримувати направлення на дослідження.

За даними журналістів, власниками лабораторії в офіційних реєстрах вказані люди з оточення Романа Ісаєнка і профільного працівника Служби безпеки України.

У листопаді «Економічна правда» з посиланням на джерела на фармринку писала, що Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками до головного офісу Держлікслужби. Зокрема, у кабінеті керівника служби правоохоронці вилучили значну кількість документів.

Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний. За якою справою були обшуки — офіційно не повідомляли. «Економічна правда» з посиланням на правоохоронні органи писала, що вони могли бути повʼязані з незаконним збагаченням.

23 грудня Bihus.Info опублікувало другу частину розслідування, в якій є записи розмов фігурантів справи.