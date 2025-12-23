Естонія надасть Україні €2 мільйони на підтримку енергосистеми
- Юлія Завадська
Ville Säävuori / Flickr
Міністерство клімату Естонії виділить €2 мільйони до Ukraine Energy Support Fund для відновлення української енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного постачання електроенергії.
Про це повідомило Міністерства клімату країни.
Кошти фонду підуть на найнагальніші потреби енергокомпаній — закупівлю обладнання, генераторів, пального та аварійні ремонти. Фінансування здійснюється напряму постачальникам товарів і послуг, що забезпечує прозорість і контроль використання коштів.
- Ukraine Energy Support Fund був створений Єврокомісією спільно з Міністерством енергетики України для мінімізації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Загалом країни-донори вже внесли до фонду €1,44 мільярда. Раніше Естонія перерахувала до фонду €620 тисяч, а також передавала Україні генератори, трансформатори та інше енергетичне обладнання.