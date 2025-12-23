Польща розгорнула перші елементи системи боротьби з дронами на кордоні з Білоруссю
- Олександр Булін
Перші елементи системи боротьби з дронами на кордоні з Білоруссю встановили на спостережній вежі поблизу польських Кринок на кордоні з Білоруссю.
Про це пише польське медіа RMF 24.
Радар на спостережній вежі заввишки понад 70 метрів — це перший елемент системи. Згодом такі ж встановлять ще на чотирьох вежах. Разом вони створюють перший кластер системи, яку запустять у січні.
На першому етапі система виявлятиме, позиціонуватиме та контролюватиме обʼєкти, що наближаються зі сходу. Зрештою вона також зможе нейтралізовувати ці безпілотники.
Зчитувати показники будуть в центрі моніторингу електронного прикордонного барʼєра з Білоруссю у Білостоці та на обʼєктах прикордонної служби.
- Наприкінці вересня Євросоюз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська «стіни» — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження і можливості перехоплювати безпілотники.
- Це сталося після першого випадку, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією. Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну.