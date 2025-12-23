Польща розгорнула перші елементи системи боротьби з дронами на кордоні з Білоруссю

Новини

Перші елементи системи боротьби з дронами на кордоні з Білоруссю встановили на спостережній вежі поблизу польських Кринок на кордоні з Білоруссю.

Про це пише польське медіа RMF 24.

Радар на спостережній вежі заввишки понад 70 метрів — це перший елемент системи. Згодом такі ж встановлять ще на чотирьох вежах. Разом вони створюють перший кластер системи, яку запустять у січні.

На першому етапі система виявлятиме, позиціонуватиме та контролюватиме обʼєкти, що наближаються зі сходу. Зрештою вона також зможе нейтралізовувати ці безпілотники.

Зчитувати показники будуть в центрі моніторингу електронного прикордонного барʼєра з Білоруссю у Білостоці та на обʼєктах прикордонної служби.

