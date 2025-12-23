На борту Мі-24, екіпаж якого загинув 17 грудня, був Герой України Олександр Шемет. Це він здійснив останній авіапрорив на «Азовсталь»

Новини

«Суспільне»

Командиром екіпажу гелікоптера Мі-24, який 17 грудня загинув під час виконання бойового завдання, був Герой України Олександр Шемет. Саме він здійснив останній успішний авіапрорив на заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі у квітні 2022 року.

Про це «Суспільному» розповів брат загиблого Юрій Шемет.

Він розповів, що екіпаж Мі-24 розбився на Черкащині. Ввечері 17 грудня військовий отримав наказ вилетіти на перехоплення «шахедів».

«Борт піднявся, тримав звʼязок із пунктом управління. Згодом на пункті управління вертоліт на радарі не фіксувався. Це говорить про те, що він уже впав. Підтвердження загибелі є. На місці падіння знайдено чотири трупи. Всі члени екіпажу загинули. Це вже факт», — каже Юрій Шемет.

Брат загиблого пілота додає, що попереднє розслідування встановило, що вертоліт зіштовхнувся з «шахедом», який не побачили на пункті управління, бо летів дуже низько.

«Ті люди, які проводили розслідування, кажуть, що такого вони раніше не бачили. Вертоліт так сильно пошкоджено, що його, можна сказати, повністю розірвало на шматки. Тіла дуже обгоріли», — додає Юрій Шемет.

Наразі фахівці займаються розшифруванням інформації з бортового самописця. Родина загиблого відкидає версії про несправність машини або помилку пілотування. Нині триває ідентифікація тіл загиблих.

Військовий Олександр Шемет більшу частину життя мешкав у Львівській області, куди його направили на службу після закінчення військового вишу. З 2015 року він брав участь в антитерористичній операції на сході України, а на початку повномасштабного вторгнення обороняв Київ.

Звання Героя України Олександр отримав за здійснений останній авіапрорив на «Азовсталь» у Маріуполі 5 квітня 2022 року — пілот доставляв туди боєприпаси, медикаменти, а назад забирав поранених.