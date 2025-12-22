Revolut призупиняє роботу з українськими клієнтами
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг в Україні.
Такі повідомлення почали надходити українським користувачам сервісу 22 грудня, повідомляє Forbes.
Клієнти матимуть 60 днів, щоб вивести кошти зі своїх рахунків. Після цього доступ до послуг буде припинено.
У Revolut зазначили, що рішення пов’язане з вимогами українського законодавства.
- Revolut — це міжнародна фінансова технологічна компанія, яка надає фінансові послуги через мобільний застосунок. Банк заснували у 2015 році російсько-британський підприємець Микола Сторонський і український мільярдер Влад Яценко.
- 11 лютого компанія повноцінно запрацювала в Україні та розширила послуги для користувачів з України.