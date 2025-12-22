Китай у листопаді експортував рекордну кількість російського скрапленого газу

Новини

Експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня, оскільки покупці не зважали на ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива.

Про це пише Bloomberg.

Поставки з Росії зросли більш ніж удвічі у порівнянні з минулим роком — до 1,6 млн т за місяць. У результаті Росія обігнала Австралію і стала другим найбільшим постачальником СПГ для Китаю після Катару.

Так Росія намагається компенсувати втрату європейського ринку. Щоб зацікавити Китай, їй довелося знизити ціни: російський СПГ у листопаді був найдешевшим серед усіх постачальників (приблизно на 10% дешевший за середню ціну) і коштував $9,85 за мільйон британських теплових одиниць.

Загальний обсяг імпорту вперше за більш ніж рік зріс у річному вимірі, хоча слабкий попит усе ще стримує закупівлі.

У серпні Китай почав імпортувати партії газу з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2 — через віддалений термінал у Бейхаї. Водночас сам завод змушений скорочувати виробництво: експорт ускладнює зимова крига.

Китай також не імпортує СПГ зі США з лютого — частково через торговельні суперечки та слабкий попит. Крім того, великі китайські компанії дедалі активніше диверсифікують постачальників і намагаються перепродавати законтрактовані обсяги на світових ринках. Це простіше робити з американським газом, адже такі контракти зазвичай не мають жорстких обмежень щодо напрямку постачання.