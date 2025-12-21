Росіяни перетнули кордон на Сумщині і примусово вивезли понад 50 жителів (оновлено)

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське в Сумській області та вивезли звідти до РФ близько півсотні жителів.

Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді».

За його словами, внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій у районі Грабовського. Наразі там тривають стабілізаційні дії.

Після захоплення села росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній з яких 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України.

Правоохоронці розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Спочатку про те, що росіяни вивезли цивільних із Грабовського у ніч проти 20 грудня, «Суспільному» повідомила староста села Лариса Кремезна.

Сумське медіа «Кордон.Медіа» писало, росіяни проникли в село в ніч проти 20 грудня та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації. У РФ жителі прикордонного села повинні будуть пройти «фільтраційні заходи».

Також видання пише, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським.

У Рясному вранці 20 грудня також залишалися цивільні мешканці. Вже увечері цього дня розпочалася евакуація.

Волонтери та представники влади вивезли людей, але це четверта частина мешканців, які там перебували. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися, кажуть журналісти.

Увечері 20 грудня очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що цього дня з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації.

Він уточнив, що люди перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуйовують всіх мешканців, які подали заявки.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 21 грудня не позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського, ситуація уточнюється.

Скриншот DeepState