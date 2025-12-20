«Найважчими питаннями під час переговорів залишаються території, ЗАЕС та гроші на відновлення». Головне з розмови Зеленського із журналістами

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. Основний фокус був на питанні українсько-російських перемовин, виробництві іноземних систем ППО та на посилення Повітряного командування.

Мирні переговори США, Європи, України та Росії

Україна вже передала США своє бачення питань гарантій та відновлення, тепер Америка буде спілкуватися з Росією. Також американська та українська сторони говоритимуть про те, на що готові США, у Флориді.

Україна демонструє своє бажання закінчити війну частими зустрічами США, Європи та України, працюючи над 20-пунктним мирним планом. Але Зеленський не бачить такого бажання з боку Росії — хоча США кажуть, що Росія хоче цього.

Якщо зустріч Україна — Росія — США дасть змогу провести новий обмін полоненими або організувати тристоронню зустріч лідерів держав, то Зеленський не буде проти. Однак він не впевнений, що ця зустріч дасть нові рішення.

Питання армії та територій під час мирних переговорів

Обмеження Збройних сил України до 800 тисяч людей — це пропозиція від українських військових. Сама Україна нездатна фінансувати таку армію, тому Зеленський розглядає варіант фінансування армії частково за рахунок партнерів. Потрібен час, щоб вирівняти економіку і почати самостійно фінансувати свою армію.

Україна залишатиметься на своїх територіях, а окуповані поверне дипломатією. Також США пропонують створити «вільну економічну зону» на території Донеччини, де не буде військ і важкої зброї. Зеленський не вірить, що вона буде безпечною. Якщо це питання знову піднімуть, його вирішуватимуть громадяни України.

У яких країн є шанси припинити російсько-українську війну

Зеленський вважає, що США та президент Дональд Трамп можуть припинити війну Росії проти України. Він наголошує, що Україна не повинна шукати альтернативу США, адже під питанням, чи хтось ще зможе зупинити війну, крім США.

На думку Зеленського, крім США, шанси зупинити російсько-українську війну є у представників Близько сходу та Європи, «Коаліції охочих» та Китаю, але від Китаю такого бажання він не бачить.

Зустріч з президентом Польщі Навроцьким

Президент заявив, що його зустріч з президентом Польщі Навроцьким — це дуже позитивний сигнал. У них була хороша та предметна розмова і зустріч з прем`єром Дональдом Туском і парламентарями.

Посилення тиску на Росію та санкції

Росія не може самостійно змінити свою позицію, вона розглядає повну окупацію України. Треба тиснути санкціями, бо якщо у президента РФ Володимира Путіна не буде грошей, хоче він чи ні, але не зможе вести війну проти України.

Америці треба сильніше тиснути на РФ і не давати альтернативу. США повинні говорити: якщо не дипломатія, то буде тиск, буде більше зброї для України, підтримка та санкції на всю економіку Росії. Без цього неможливо, а поки що Путін не відчуває такого тиску.

Заміна командувача ПК «Південь» Дмитра Карпенка

Через ситуацію з російськими атаками на Одещині ухвалили рішення посилювати ППО та командування, сьогодні Зеленський проговорив питання про заміну командувача Повітряного командування «Південь» генерал-майора Дмитра Карпенка.

Чи вдасться закрити бюджетний дефіцит у 2026 році

Зеленський заявив, що половини виділених ЄС коштів, а саме €45 млрд з €90 млрд, вистачить, щоб закрити бюджетний дефіцит у наступному році. Водночас він окремо розмовляв з лідерами, щоб вони не знижували фінансову підтримку, попри кредит від ЄС.

Чому Орбан виступає проти членства України в ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан чітко розуміє, що членство в ЄС важливе для України, але важливіше для нього виборчий процес у його державі. Через те, що він думає тільки про це, страждає угорський та український народи.

Виробництво іноземних систем ППО в Україні

Найближчим часом Україна не зможе виробляти іноземні системи ППО, адже партнери не готові надати ліцензії на виробництво. Україна може купувати ракети, але останнім часом партнери почали затримувати ракети ППО. На думку президента, одна з причин — це залякування Європи російськими дронами.