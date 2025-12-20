Новини

Виробництво дронів, переговори і вибори за кордоном. Головне з пресконференції Зеленського та премʼєра Португалії Монтенегру

Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру провели пресконференцію. Говорили про спільне виробництво дронів, перемовини з РФ та вибори за кордоном.

Про це стало відомо з YouTube-каналу Офісу президента України.

Премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув з візитом до Києва. У столиці він разом із президентом Зеленським вшанував памʼять полеглих українських воїнів та провів пресконференцію. Ось головні заяви:

Під час останньої розмови з журналістами 14 грудня президент Володимир Зеленський говорив про перемовини щодо американського мирного плану, про призначення нового голови Офісу президента та про звільнення білоруських політвʼязнів.