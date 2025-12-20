Виробництво дронів, переговори і вибори за кордоном. Головне з пресконференції Зеленського та премʼєра Португалії Монтенегру
- Анастасія Зайкова
-
Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру провели пресконференцію. Говорили про спільне виробництво дронів, перемовини з РФ та вибори за кордоном.
Про це стало відомо з YouTube-каналу Офісу президента України.
Премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув з візитом до Києва. У столиці він разом із президентом Зеленським вшанував памʼять полеглих українських воїнів та провів пресконференцію. Ось головні заяви:
- США пропонують формат переговорів Україна — США — Росія, а також планують окрему зустріч із представниками РФ. Зеленський каже, що треба, аби були присутні й представники ЄС.
- Португалія передала €600 тисяч на підтримку української енергетики, також країна залучить для допомоги свої компанії та технології.
- МЗС України працює над створенням інфраструктури, щоб провести вибори за кордоном. Водночас на тимчасово окупованих територіях вибори не проводитимуть.
- Україна і Португалія підписали документ про спільне виробництво морських дронів. За словами Зеленського, нині це один з найперспективніших напрямків в оборонній роботі.
- Військова допомога Україні від Португалії з 2022 року сягає вже €270 мільйонів. За період війни Португалія прийняла понад 70 тисяч українських біженців.
Під час останньої розмови з журналістами 14 грудня президент Володимир Зеленський говорив про перемовини щодо американського мирного плану, про призначення нового голови Офісу президента та про звільнення білоруських політвʼязнів.