СБУ вдруге за останні дні атакувала аеродром «Бельбек». Під ударом опинились російські винищувачі

Новини

Служба безпеки України 20 грудня атакувала далекобійними дронами аеродром «Бельбек» в окупованому Криму. Під ударом опинились два багатоцільові винищувачі Су-27.

Один з них стояв із повним боєкомплектом на рульовій доріжці і був готовий до бойового вильоту — він знищений. Орієнтовна вартість обох літаків — $70 мільйонів.

18 грудня дрони СБУ на цьому ж аеродромі знищили російської техніки на сотні мільйонів доларів. Безпілотники поцілили по ЗРК «Панцир-С2» і літаку МіГ-31 з повним боєкомплектом. Також постраждали два радіолокаційні комплекси «Небо-СВУ» та радіолокаційна станція 92Н6, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф».