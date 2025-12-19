Російський дрон «Орлан» впав на території Туреччини

Новини

Російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10» розбився в сільській місцевості провінції Коджаелі в Туреччині.

Про це пише Turkey Today.

Безпілотник знайшли місцеві мешканці. На місце викликали жандармерію.

Це вже другий за тиждень інцидент з безпілотниками — 15 грудня турецькі F-16 збили неідентифікований дрон над Чорним морем.

Після перевірки з’ясувалося, що цей дрон вийшов з-під контролю. Його збили в безпечній зоні, подалі від житлових районів, щоб уникнути ризиків для цивільного населення.