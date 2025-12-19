Російський дрон «Орлан» впав на території Туреччини
- Ольга Березюк
Російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10» розбився в сільській місцевості провінції Коджаелі в Туреччині.
Про це пише Turkey Today.
Безпілотник знайшли місцеві мешканці. На місце викликали жандармерію.
Це вже другий за тиждень інцидент з безпілотниками — 15 грудня турецькі F-16 збили неідентифікований дрон над Чорним морем.
Після перевірки з’ясувалося, що цей дрон вийшов з-під контролю. Його збили в безпечній зоні, подалі від житлових районів, щоб уникнути ризиків для цивільного населення.
- «Орлан-10» — це багатоцільовий безпілотник середньої дальності. БпЛА перебуває на озброєнні Міністерства оборони Росії з 2010 року. Він проводить повітряну розвідку, спостереження, моніторинг, пошук, бойову підготовку, електронне глушіння, шукає радіосигнали і відстежує цілі.