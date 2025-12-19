РФ завербувала понад 200 індійців на війну проти України — майже 30 вже загинули

Новини

Indian Armed Forces / Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія завербувала на війну 202 громадян Індії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

Там кажуть, що до країни вдалося повернути 119 громадян — їх достроково звільнили з російської армії. Ще 26 індійців загинули, а семеро — зниклі безвісти.

Наразі індійський уряд працює над поверненням додому ще 50 своїх громадян.

Також вдалося повернути останки 10 загиблих на війні Росії проти України громадян Індії.

Влада країни передала Росії зразки ДНК членів сімей 18 індійців, яких вважали загиблими або зниклими безвісти, щоб встановити їхні особи.

У жовтні бійці ЗСУ взяли в полон 22-річного громадянина Індії, коли його вперше відправили на штурм. Він розповів, що спершу приїхав у Росію навчатися в університеті, потім потрапив до вʼязниці на сім років за наркотики. Чоловік не хотів сидіти в тюрмі, тому підписав контракт з російською армією.

Іноземці у складі російської армії

В українському полоні, окрім росіян, перебувають ще понад 100 громадян з 32 країн. Найбільше полонених іноземців — з Центральної Азії.

З кожним роком кількість таких полонених зростає. У Координаційному штабі пояснюють, що більше іноземців стали підписувати контракти з російською армією, тому вони частіше потрапляють і в полон. Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6 162 іноземці без російського громадянства, тоді як за увесь 2024 рік таких було 6 011.

За статистикою Координаційного штабу, у липні цього року частка іноземців (крім росіян) серед усіх полонених сягнула 49%. Для порівняння: за весь минулий рік таких було 42%, у 2023 році — 9%, у 2022-му — 1%.