США запустили в космос новий тип супутників, які здатні працювати на дуже низьких орбітах

Американська компанія Rocket Lab запустила в космос чотири супутники нового типу під назвою DiskSat.

Про це пише Space. com.

Ракета Electron стартувала з космодрому на острові Валлопс у штаті Вірджинія та вивела на орбіту чотири супутники DiskSat, призначені для Космічних сил США.

Запуск відбувся в межах програми космічних випробувань STP-S30. DiskSat — це експериментальний тип супутників, розроблений компанією Aerospace Corporation за фінансової підтримки NASA.

Супутники мають незвичну форму диска — близько 102 сантиметрів у діаметрі та лише 2,5 сантиметра завтовшки. Розробники вважають, що така конструкція може покращити роботу малих супутників, які зазвичай мають квадратну форму.

У NASA зазначають, що DiskSat здатні працювати на дуже низьких орбітах — нижче за 300 кілометрів, що важливо для місій спостереження за Землею. Під час цього запуску супутники вивели на висоту близько 550 кілометрів приблизно за 55 хвилин після старту.

Це один із перших запусків, у межах якого новий тип супутників тестуватимуть для майбутніх військових і дослідницьких місій США.