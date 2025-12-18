Звільнені з полону військові отримають 90 днів оплачуваної додаткової відпустки — Верховна Рада ухвалила закон
- Світлана Кравченко
-
Звільнені з полону військові зможуть взяти додаткову оплачувану відпустку на 90 днів і не зобов’язані одразу вирішувати, чи залишаться вони на службі.
Відповідний закон № 14092 18 грудня ухвалила Верховна Рада.
Раніше в законі не було чітких строків для такого рішення, і від військових інколи вимагали рапорт із відмовою від звільнення. Тепер же відпустку можна взяти без жодних умов, а рішення ухвалити пізніше.
Закон передбачає, що відпустка надається цілком, без розподілу на частини. Вона не залежить від рішення щодо продовження або звільнення з військової служби.
У пояснювальній записці до законопроєкту додається, що таке рішення сприятиме підвищенню рівня довіри до держави серед військовослужбовців, їхніх родин і громадськості.
За закон проголосували одразу у двох читаннях. Далі його має підписати президент Володимир Зеленський.
- За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на жовтень 2025 року Україна та Росія провели вже 69 обмінів — із полону повернули 6 235 громадян України.