Дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму — поцілили в МіГ-31 і ЗРК «Панцир-С2»

Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Внаслідок атаки постраждала техніка на мільйони доларів. А саме:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже $60—100 мільйонів);

радіолокаційна станція 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $30 мільйонів, експортна — $60 мільйонів);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку $12 мільйонів, експортна — $19 мільйонів);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — $30—50 мільйонів залежно від комплектації та озброєння).