Дрони СБУ вдарили по аеродрому в Криму — поцілили в МіГ-31 і ЗРК «Панцир-С2»

Ольга Березюк
Wikipedia

Дрони СБУ вдарили по російській ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Внаслідок атаки постраждала техніка на мільйони доларів. А саме: