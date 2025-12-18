МВС запустило застосунок екстреної допомоги «112», який працює без мобільного зв’язку

Новини

Ігор Клименко / Telegram

Міністерство внутрішніх справ України розробило застосунок «112 Ukraine» — офіційний сервіс екстреної допомоги, який працюватиме навіть без мобільного зв’язку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Після виклику в застосунку оператор служби сам оцінить ситуацію та направить на місце рятувальників, поліцію, швидку або газову службу.

Застосунок «112» стане у пригоді:

в укриттях або підвалах, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

у місцях зі слабким або нестабільним зв’язком;

під час аварій чи збоїв у роботі стільникових мереж.

«112 Ukraine» вже можна завантажити на iOS та Android.

Перед початком користування необхідно авторизуватися. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.

Надалі сервіс розширюватимуть — зокрема, планують впровадити опцію виклику допомоги жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів.