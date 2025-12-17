Партія «Слуга народу» отримала нового голову замість Олени Шуляк

Новини

Сарахан Вадим / «Бабель»

Партію «Слуга народу» знову очолив Олександр Корнієнко, який зараз на посаді першого віцеспікера Ради.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія.

Раніше цю посаду два терміни обіймала Олена Шуляк, її повноваження завершились 14 грудня.

Корнієнко був головою партії перед Шуляк, а до того очолював передвиборчий штаб партії.

