Експремʼєр Криму Горбатов, у якого знайшли унікальну археологічну колекцію, хоче повернутись в Україну

Експремʼєр Криму Валерій Горбатов, у якого правоохоронці знайшли унікальну колекцію археології, хоче повернутись в Україну. На початку грудня він уклав угоду зі слідством і погодився подарувати колекцію державі, а зараз хоче допомогти її реставрувати.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів прокурор Сергій Чаплян, який вів справу експремʼєра, та його адвокат Олексій Воробйов.

Розслідування вели з квітня 2022 року, а унікальну колекцію правоохоронці знайшли в червні, коли прийшли з обшуками до офісу дружини Горбатова в Києві. За пʼять днів там виявили 6 тисяч артефактів, а за рік — ще тисячу. ДБР тоді відкрило справу про сплату податків на окупованій території, повалення конституційного ладу і виправдовування збройної агресії Росії.

Сам Горбатов не виходив на зв’язок зі слідством до весни 2025 року. Потім його адвокат написав у ДБР звернення, що той заперечує будь-яку причетність до колабораціонізму, а частину колекції успадкував від свого діда. Чаплян зустрівся з адвокатом, після цього Горбатов запропонував передати колекцію державі.

«Він передав державі все, що мав, — майже вісім тисяч предметів, тобто не лише те, що ми знайшли під час обшуків. Наприклад, позолочений давньоруський шолом. В Україні в музеях таких немає. Ті, що знайшли раніше в Чернігівській області, вивезли до Москви. Це сенсація для України. Єдине, шолом у дуже поганому стані, потрібно, щоб хтось профінансував його реставрацію», — розповідає прокурор.

Зараз Горбатов перебуває на Кіпрі в лікарні, він переніс операцію на серці й очікує чергову операцію. Чаплян переконаний, що саме стан здоров’я експремʼєра Криму — одна з причин, чому він вирішив так розпорядитися колекцією.

Адвокат Горбатова переконує, що той також купував артефакти на антикварних ринках і онлайн-аукціонах. За його словами, до весни 2026 року в Горбатова буде післяопераційна реабілітація, потім він повернеться в Україну, щоб зі спеціалістами Історичного музею вивчати артефакти та фінансувати їхню реставрацію.

Чаплян додав, що слідство зараз не має підстав, щоб повідомити підозру Горбатову у тому, що він платив податки у «ДНР» і окупованому Криму, виводив гроші в Росію і мав стосунок до повалення конституційного ладу.

Колишня генпрокурорка Ірина Венедиктова казала, що в Горбатова знайшли документи, які підтверджували звинувачення в колабораціонізмі. За словами ж Чапляна, майже всі знайдені документи датуються періодом до 2014 року. Пізніші ж документи пов’язані з тим, що потрібно було дати раду бізнесу, який залишився на окупованій території.