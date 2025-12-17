Bloomberg: США готують нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
США готують новий пакет санкцій проти енергетичного сектора Росії, щоб посилити на неї тиск, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Вашингтон розглядає такі варіанти, як санкції проти кораблів тіньового флоту РФ, а також проти трейдерів, що сприяють його операціям. За словами деяких джерел, нові заходи можуть оприлюднити вже цього тижня.
Американський міністр фінансів Скотт Бессент обговорив ці плани на зустрічі з групою європейських послів на початку тижня. Будь-яке остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.
- 23 жовтня Дональд Трамп підписав санкції проти двох найбільших російських енергетичних компаній — «Лукойлу» та «Роснафти». Санкції мали набути чинності 23 листопада, проте 15 листопада обмеження проти «Лукойлу» відтермінували до 13 грудня.
- На початку грудня США перенесли на 29 квітня запровадження санкції проти заправок російського нафтового гіганта «Лукойл», які розташовані поза межами РФ. Також до 29 квітня від санкцій звільнили частку «Лукойлу» в Болгарії. А Угорщину від санкцій за російські нафту й газ США звільнили аж на рік.