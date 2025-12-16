Другий вирок Віктору Януковичу набрав чинності — 15 років увʼязнення

Новини

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги адвокатів Віктора Януковича та залишив у силі вирок колишньому президенту за підбурення до дезертирства й незаконне переправлення через кордон — увʼязнення на 15 років.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України Янукович у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння російських військових незаконно перетнув державний кордон. Разом із близько 20 людьми зі свого оточення та охорони вони полетіли на військових гелікоптерах РФ з Донеччини до Єйська в РФ, а далі через Анапу до Криму.

У Севастополі експрезидент підбурив охоронців виїхати до Росії. Частина з них так і не повернулася на військову службу в Україну.

Увесь маршрут контролювали та супроводжували російські військові, а погоджував — безпосередньо очільник Кремля Володимир Путін.

Також апеляційний суд відхилив скарги начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України часів Януковича та залишив вирок для нього в силі — 10 років позбавлення волі за незаконне переправлення осіб через кордон.