Відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Уряд переглянув перелік критично важливих споживачів

Reuters / «Бабель»

В Україні можуть скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для побутових і промислових споживачів.

Про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко після наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій.

За її словами, після перегляду переліку критично важливих споживачів знайшли можливість вивільнити щонайменше 800 МВт електроенергії.

З переліку «критичних» виключили дві групи: невеликих споживачів із потужністю до 100 кВт та об’єкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які задля справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Такі споживачі тепер переходитимуть на загальні графіки відключень.

Водночас це не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонної промисловості — для них умови залишаються без змін.