«Бабель» вкотре увійшов до «Білого списку» медіа за версією ІМІ

Новини

Інститут масової інформації опублікував «Білий список» медіа за друге півріччя 2025 року — і вкотре в цьому переліку є «Бабель».

Список опублікували на сайті ІМІ.

Цей список фахівці ІМІ склали після двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа. Вони перевіряли, наскільки медіа є прозорими, відповідальними, чи дотримуються журналістських стандартів, а також чи маркують рекламні матеріали. Детальніше про методологію можна дізнатись ось тут.

Вперше в переліку увійшли LB.ua, Frontliner, «Новинарня» та «Рубрика». Після тривалої перерви до Білого списку повернувся «Укрінформ».

Повний перелік виглядає так: