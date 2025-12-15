Німеччина й Україна запускають перше спільне виробництво українських дронів у Європі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Німецька компанія Quantum Systems і українська Frontline Robotics запускають перше в Європі спільне виробництво українських дронів. Компанії створили спільне підприємство Quantum Frontline Industries в межах ініціативи Build with Ukraine.

Про це повідомляє Quantum Systems.

Дрони, які вже показали ефективність на фронті, серійно виготовлятимуть у Німеччині на автоматизованій лінії. Усі дрони передаватимуть Силам оборони України в обсягах, які визначить Міноборони.

Проєкт поєднує український бойовий досвід і німецьку інженерію. Виробництво створить робочі місця в Німеччині, зокрема для українців, і дозволить швидко наростити постачання дронів для фронту.