Німеччина й Україна запускають перше спільне виробництво українських дронів у Європі
- Юлія Завадська
Getty Images / «Бабель»
Німецька компанія Quantum Systems і українська Frontline Robotics запускають перше в Європі спільне виробництво українських дронів. Компанії створили спільне підприємство Quantum Frontline Industries в межах ініціативи Build with Ukraine.
Про це повідомляє Quantum Systems.
Дрони, які вже показали ефективність на фронті, серійно виготовлятимуть у Німеччині на автоматизованій лінії. Усі дрони передаватимуть Силам оборони України в обсягах, які визначить Міноборони.
Проєкт поєднує український бойовий досвід і німецьку інженерію. Виробництво створить робочі місця в Німеччині, зокрема для українців, і дозволить швидко наростити постачання дронів для фронту.
- 27 листопада повідомлялося, що Україна та Велика Британія підписали угоду, що відкриває шлях до виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus. Документ уклали делегації Міністерств оборони України та Великої Британії.
- 26 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що в Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ — Безпілотні системи протиповітряної оборони.
- 7 листопада президент Зеленський призначив командувачем нового роду військ полковника Юрія Черевашенка. Його завдання — масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.
- 14 листопада Octopus запустили в серійне виробництво. Технологію вже мають три українські компанії, ще понад десять готуються долучитися.