Сина режисера Роба Райнера затримали після смерті його батьків
- Юлія Завадська
Сина відомого американського режисера і актора Роба Райнера — 32-річного Ніка Райнера — було затримано після того, як його батьків знайшли мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє The Washington Post.
Тіла Роба Райнера та його дружини, фотографки Мішель Сінгер Райнер, були виявлені ввечері неділі в їхньому будинку в районі Брентвуд.
За інформацією пожежної служби Лос-Анджелесу, екстрені служби отримали виклик про необхідність медичної допомоги близько 15:30 за місцевим часом. У будинку правоохоронці знайшли чоловіка та жінку без ознак життя.
Як зазначається в онлайн-записах, Ніка Райнера затримали близько 05:04 ранку. Офіційні звинувачення на цей момент не оприлюднені. Розслідує інцидент спеціальний підрозділ поліції Лос-Анджелесу з розслідування грабежів і вбивств.
Нік Райнер раніше співпрацював із батьком над фільмом «Бути Чарлі» (2015), який був частково натхненний його особистою історією боротьби з наркотичною залежністю. Стрічку зняв Роб Райнер, а сценарій Нік написав у співавторстві з Меттом Елісофоном.
Правоохоронні органи наразі не оприлюднили деталей щодо причин смерті та можливих мотивів. Розслідування триває.
- Роб Райнер — син відомих артистів Карла та Естель Райнер — здобув дві премії «Еммі» за роль Майка «М’ясоголового» Стівіка в серіалі «Всі в родині». Як режисер він створив низку культових фільмів, зокрема «Це — Spinal Tap», «Стій біля мене», «Кілька хороших хлопців» та «Американський президент». Останніми роками він продовжував активно працювати в кіно й на телебаченні.