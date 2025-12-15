Українські підводні дрони вперше атакували російський підводний човен. Він виведений з ладу

Новини

Українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.

Про це повідомили в СБУ.

Атакований дизель-електричний підводний човен класу «Варшавʼянка», який перебував у порту Новоросійська.

Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Цей клас підводних човнів відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

В СБУ оцінюють вартість такого підводного човна в $400 мільйонів, однак через санкції будівництво аналогічного зараз може коштувати до $500 мільйонів.