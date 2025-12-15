Українські підводні дрони вперше атакували російський підводний човен. Він виведений з ладу
- Олександр Булін
Українські підводні дрони Sub Sea Baby вперше атакували російський підводний човен. Операцію провели Служба безпеки спільно з Військово-морськими силами.
Про це повідомили в СБУ.
Атакований дизель-електричний підводний човен класу «Варшавʼянка», який перебував у порту Новоросійська.
Судно зазнало критичних пошкоджень і фактично виведене з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Цей клас підводних човнів відомий під назвою «Чорна діра» через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.
В СБУ оцінюють вартість такого підводного човна в $400 мільйонів, однак через санкції будівництво аналогічного зараз може коштувати до $500 мільйонів.
- У серпні 2024 року ЗСУ потопили в Севастопольській бухті російський підводний човен «Ростов-на-Дону». Перед цим, у вересні 2023 року, його пошкодили під час атаки на Севастопольський морський завод. «Ростов-на-Дону» став першим підводним човном, який затонув під час російсько-української війни, а також першим в історії підводним човном, який знищили крилатою ракетою.