ЄС запровадив нові санкції, у списку — пропагандистка Діана Панченко

Рада ЄС ухвалила санкції проти 12 людей та 2 організацій за гібридні загрози з боку Росії, зокрема за маніпулювання інформацією та кібератаки.

Про це йдеться в заяві пресслужби Ради ЄС.

Під обмеження потрапили проросійські аналітики, пропагандисти та конспірологи, пов’язані з кремлівським інформаційним апаратом.



До списку увійшли:

громадянин США, колишній помічник шерифа штату Флорида — за підтримку Росії в соціальних мережах;

Андрій Сушенцов, декан факультету міжнародних відносин Московського державного інституту міжнародних відносин;

Дмитро Суслов, заступник директора Центру комплексних європейських та міжнародних досліджень російської Вищої школи економіки;

«Міжнародний русофільський рух»;

генеральний директор Російської ради з міжнародних справ, програмний директор клубу «Валдай» Іван Тимофєєв;

142 батальйон радіоелектронної боротьби ЗС РФ, причетний до збоїв GPS у країнах ЄС;

пропагандистка Діана Панченко.

Також до списку внесли членів підрозділу 29155 ГРУ та хакерського угруповання Cadet Blizzard, які здійснювали кібератаки проти України, держав ЄС і НАТО.

Діана Панченко — українська журналістка, яка до повномасштабного вторгнення РФ працювала на проросійських телеканалах, повʼязаних з Віктором Медведчуком. Вона була ведучою політичних ток-шоу і публічно просувала наративи, співзвучні з позицією Кремля. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Панченко виїхала з України та почала активно працювати в інформаційному просторі на користь РФ.

12 жовтня 2023 року СБУ повідомила Панченко про підозру в державній зраді.

Окремо Рада ЄС ухвалила новий пакет санкцій проти дев’ятьох людей і чотирьох організацій, причетних до підтримки тіньового флоту РФ. До санкційного списку ввійшли бізнесмени, повʼязані з державними нафтовими компаніями «Роснафта» і «Лукойл», які контролюють судна для перевезення російської нафти та нафтопродуктів. Ідеться про приховування походження вантажів та використання нелегальних і ризикованих методів транспортування.

Санкції також застосовано до судноплавних компаній, що базуються в ОАЕ, Вʼєтнамі та Росії, які володіють або управляють танкерами тіньового флоту РФ.

Усі фігуранти підлягають заморожуванню активів, забороні на фінансування з боку громадян і компаній ЄС, а також забороні на вʼїзд і транзит через Євросоюз. Загалом санкційний режим ЄС у відповідь на війну РФ проти України вже охоплює понад 2 600 людей і організацій.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.