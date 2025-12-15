Опитування КМІС: Лише 9% українців підтримують вибори під час бойових дій, а понад 60% — довіряють Зеленському

Новини

Станом на грудень проведення виборів до припинення вогню підтримують лише 9% громадян України. У вересні їх було більше — 11%.

Про це свідчать результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року.

Водночас 25% опитаних українців підтримують вибори в разі припинення вогню та отримання гарантій безпеки. У вересні таких людей було 22%.

Проте більшість — 57% — продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Порівнюючи з вереснем, ця цифра впала на 6%.

Водночас 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (у вересні таких було 62%).

А 72% українців готові схвалити мирний план, який, зокрема, включатиме заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту разом із гарантіями безпеки для України.

Лише 9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року, а 14% — принаймні в першій половині 2026 року.

КМІС

Цікаво, що довіра українців до США і НАТО за рік знизилася майже вдвічі. Так, Сполученим Штатам Америки наразі довіряють 21% респондентів (у грудні 2024 року — 41%), не довіряють 48% (у грудні 2024 року — 24%). Решта 32% не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас НАТО має довіру 34% українців — показник за рік знизився із 43%, а 41% наразі не довіряють організації, торік таких було 25%.

Станом на грудень 2025 року Європейському Союзу довіряють 49% українців, не довіряють 23% (у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто майже без змін). Решта 27% відповіли «важко сказати напевно».

Президенту України Володимиру Зеленському наразі довіряють 61% українців, не довіряють 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже такі самі.

Водночас соціологи фіксують позитивну динаміку протягом останніх тижнів. Так, серед опитаних наприкінці листопада Зеленському довіряли 49% громадян, тоді як у період з 1 по 13 грудня цей показник зріс до 63%.

Найвищий рівень довіри фіксували в період з 8 по 13 грудня — тоді 65% респондентів заявили, що довіряють президенту України. Це свідчить про помітне зростання його підтримки громадянами наприкінці року.

КМІС

У КМІС зазначають, що рівень довіри до Зеленського знизився приблизно на 10% після корупційного скандалу, але після звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака і зростання тиску з боку США відновився до попереднього рівня — 61%.

«Довіра до Зеленського залишається високою, і в очах українців він зберігає легітимність як президент. Тому наполягання на виборах в Україні критично сприймається громадськістю і розцінюється як спроба послабити країну», — зазначають у КМІС.