У Чехії невідомий благодійник задонатив 100 мільйонів крон на зброю для України
- Ольга Березюк
Getty Images / «Бабель»
У Чехії невідомий благодійник вніс 100 мільйонів крон (приблизно $4,8 мільйона) на ініціативу підтримки України «Подарунок для Путіна». Ці гроші, зокрема, підуть на дрони для української армії.
Про це повідомила сама ініціатива в Х.
Ці гроші вирішили розділити на 26 позицій, серед них: дрони, вибухівка, спорядження для підрозділів на фронті, а також рушниці.
«Ми хочемо витратити ці гроші дуже швидко, щоб вони якомога швидше почали працювати», — додали в ініціативі.
- Ініціатива «Подарунок для Путіна» існує з 2022 року. Активісти кажуть, що за час існування програми надіслали Україні обладнання на мільярд чеських крон — це майже $50 мільйонів.
- У жовтні ці волонтери за два дні зібрали $600 тисяч на українську ракету «Фламінго».