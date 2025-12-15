Росіяни вночі запустили по Україні 153 дрони. Під атакою була залізниця на Дніпропетровщині
- Світлана Кравченко
-
У ніч проти понеділка, 15 грудня, українські військові знешкодили 133 зі 153 дронів, якими Росія атакувала Україну.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Водночас 17 ворожих безпілотників влучили в десяти місцях. Зокрема, під атакою вночі була Дніпропетровщина.
У Синельниківському районі поранені рятувальник і працівник підприємства. У Павлограді й Пʼятихатках горіли транспортне підприємство та інфраструктура.
В «Укрзалізниці» заявили, що через обстріл регіону знеструмлено контактну мережу залізниці. Для руху поїздів вивели резервні теплотяги, а енергетики поступово відновлюють рух електротягою.
Проте через російський обстріл низка поїздів затримуються, зокрема:
- Дніпро — Холм (+3 год);
- Холм — Дніпро (+3:40);
- Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
- Київ — Запоріжжя (+4:10);
- Дніпро — Львів (+6:30).
Деякі приміські поїзди в напрямку Дніпра та Кривого Рогу теж курсуватимуть із затримками приблизно на 3—4 години.