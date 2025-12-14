«Усі готові підставити плече, ніхто не відмовлявся. Усі готові очолити мій офіс». Головне з розмови президента Зеленського з журналістами

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. Основний фокус був на перемовинах про американський «мирний план», також президент торкнувся призначення голови Офісу президента, звільнення білоруських політвʼязнів і майбутнього візиту до Польщі.

Переговори про «мирний план»

Зеленський не отримав реакції США на останню пропозицію щодо «мирного плану», яку підготували Україна та європейські партнери й цього тижня передали американцям.

План не буде таким, щоб він подобався всім. Є багато компромісів у будь-якому з його варіантів. Але найголовніше, щоб він був якомога справедливішим для України та дієвим: «Не просто папірцем, а важливим кроком для завершення війни». Щоб після його підписання у Росії не було змоги почати третю агресію проти українського народу.

Коли перемовини розширились за межі рамкової 20-пунктної угоди, до української переговорної команди доєднались кілька груп: економічний сектор представляють міністр економіки Олексій Соболев та премʼєрка Юлія Свириденко, безпековий — представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Україна від самого початку бажала вступити до НАТО, однак це не підтримали США та деякі країни Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі пʼятої статті статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн — це вже компроміс з боку України. Для України важливо, щоб гарантії від США підтримав американський Конгрес.

На сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення — Росія ставиться до цього негативно і відповідає, що Україна має залишити Донбас. США запропонували компроміс: українські війська залишать ці території, а російські — не будуть на них заходити, і назвали це «вільною українською зоною». Україна не приймає цю ідею без обопільного відведення військ. У цьому питанні наразі немає рішення.

Сьогодні в Берліні відбудеться «україно-американський день». Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і, можливо, з іншими європейськими лідерами. Завтра зустрічі в Берліні продовжаться.

Призначення керівника Офісу президента

Зеленський заявив, що всі, з ким він проводив консультації на посаду керівника Офісу президента, готові «підставити плече» й очолити його офіс. Проте залишається багато технічних питань, тож президент ще не вирішив, хто стане керівником ОП.

У розмові з журналістами 8 грудня президент заявив, що розглядає на посаду керівника ОП Дениса Шмигаля, Михайла Федорова й очільника ГУР Кирила Буданова. Також серед варіантів — перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та заступник керівника ОП Павло Паліса.

За словами Зеленського, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх нинішніх посадах.

Звільнення білоруських політвʼязнів

Питання звільнення 123 білоруських політвʼязнів 13 грудня Україна обговорювала на рівні розвідок. Після цього очільник ГУР Кирило Буданов доповів Зеленському, що Білорусь не хоче віддавати політвʼязнів через країни ЄС, але готова передати їх через Україну, якщо президент України це підтримає. Зеленський відповів, що, «безумовно, підтримує» це.

Напередодні президент повідомляв, що серед звільнених є пʼятеро цивільних українців. Наймолодшому з них 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші громадяни — цивільні, яких затримали в Білорусі та звинуватили в роботі на українські спецслужби.

Майбутній візит до Польщі

Польща запропонувала Зеленському здійснити візит у пʼятницю 19 грудня. Він вважає, що відтерміновувати його не будуть.

У розмові з журналістами 8 грудня Зеленський сказав, що отримував сигнал, що його запросив президент Польщі Кароль Навроцький, але потрібно, щоб польська сторона назвала дату. Зеленський і Навроцький ще не зустрічались особисто. Інавгурація нового президента Польщі відбулася 6 серпня.