Російських виконавців можуть блокувати на стримінгових платформах в Україні за рішенням РНБО. Як це працюватиме

Новини

Charles Deluvio / Unsplash

Музику російських виконавців в Україні блокуватимуть на стримінгових платформах на підставі рішень Ради національної безпеки і оборони.

Про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна заявив голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

За його словами, Всеукраїнська асоціація музичних подій створила відкриту Google-форму, куди додали перелік російських виконавців для заборони. Його подали до Служби безпеки України, а потім — до РНБО.

Також Україна звернулася до представників стримінгових платформ. Там запропонували ухвалити закон про заборону музики за мовною ознакою, але він, за словами Санченка, «не валідний з погляду євроінтеграції України».

Другий варіант, який запропонували стримінги, — це ввести санкції РНБО проти конкретних артистів.

Після цього платформи можуть заблокувати цих артистів за геолокацією, щоб їх не можна було слухати в Україні. А якщо санкції ввели, наприклад, через звʼязок із тероризмом, — повністю їх видалити.

Чи всі стримінги готові погодитися на такий варіант — буде зрозуміло до березня 2026 року.

Наразі процес заборони триває вже щодо 120 артистів. Санченко сподівається, що вже найближчим часом інформацію про перших 120 артистів відправлять від РНБО до музичних платформ.