Медіа: США не заважали Україні бити по тіньовому флоту Росії

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа не виступала проти ударів України по так званому тіньовому флоту Росії.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерело в уряді США.

За останні два тижні вибухи пошкодили чотири нафтові танкери, два з них атакували поблизу українських берегів у Чорному морі, ще два — біля узбережжя Туреччини та Західної Африки.

Білий дім офіційно відмовився коментувати ці удари, однак, за словами американського чиновника, адміністрація не висловлювала заперечень щодо дій України та навіть надавала розвіддані, сприяючи таким атакам.

За даними видання, на відміну від періоду президентства Джо Байдена, нинішня влада США займає «більш поблажливу» позицію щодо атак на російську енергетичну інфраструктуру.