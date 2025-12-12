Дрони СБУ зупинили роботу нафтовидобувних платформ РФ у Каспійському морі — повідомляють джерела «Бабеля»

Новини

Дрони Служби безпеки України зупинили роботу нафтовидобувних платформ Росії в Каспійському морі.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Йдеться про платформу імені Філановського, яку атакували вже вдруге цього тижня, і платформу імені Корчагіна. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» пошкодили критичне обладнання.

Обидві платформи належать компанії «Лукойл». Родовище імені Філановського є одним з найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти й 30 млрд кубометрів газу.

Нафтовидобувні платформи — це інженерні споруди, що розміщуються над морем та океаном для буріння свердловин, розвідки та видобутку нафти й газу з-під морського дна.