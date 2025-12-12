Українські військові атакували НПЗ у Ярославській області РФ

Новини

Українські військові атакували нафтопереробний завод «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Це один з найбільших нафтопереробних заводів окупантів, він переробляє від 15 млн тонн нафти і нафтового конденсату на рік. Зафіксовані вибухи на території підприємства.

Також українські військові завдали удару по складу боєприпасів у районі села Авдіївське та місцях зосередження російських військових у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Наслідки атак уточнюють.