Українські війська заблокували росіян в Куп’янську та зачистили деякі райони міста
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Українські підрозділи успішно заблокували ворожі сили в Куп’янську та провели зачистку північно-західних кварталів. У межах операції ударне угруповання «Хартія» прорвалося до річки Оскіл, перерізало логістику противника і продовжує вибивати окупантів з центральних районів міста.
Про це повідомляють командування корпусу НГУ «Хартія» і Deep State.
За даними Deep State, у результаті операції Сили оборони заблокували російські війська у Купʼянську та повністю зачистили північно-західні околиці міста.
Планування та командування операцією здійснював 2 корпус НГУ «Хартія» у взаємодії з тактичною групою «Куп’янськ». Операція проходила під безпосереднім контролем головнокомандувача ЗСУ Сирського та командувача НГУ Півненка.
До складу ударного угруповання ввійшли:
- бригада «Хартія»,
- 475 штурмовий полк «Код 9.2» 92 штурмової бригади,
- підрозділи Іноземного легіону ГУР МО,
- 144 механізована бригада.
Підрозділи прорвалися до річки Оскіл і перекрили логістику росіян, а також звільнили Кіндрашівку, Радьківку, їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська.
За період з 22 вересня до 12 грудня знищено 1 027 російських військових, 291 — поранено, 13 — взято в полон. Понад 200 окупантів наразі перебувають в оточенні.
Операція триває — ворог утримує кілька локацій у центральній частині Куп’янська, де триває зачистка.
Президент України Володимир Зеленський також відвідав Купʼянськ і привітав Українських бійців.
«Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни», — йдеться у його дописі.
- У вересні обстановка навколо Купʼянська на Харківщині загострилася, а в жовтні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів, що російські війська оточили українські війська в місті. Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання «Хартія», яке взяло на себе операцію з ліквідації російського прориву. Планування і керівництво — 2 корпус НГУ «Хартія» разом із ТГр «Куп’янськ» під контролем Сирського та командувача НГУ Півненка.