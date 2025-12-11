Disney та OpenAI уклали угоду — у Sora зʼявиться понад 200 персонажів Disney, Marvel, Pixar і Star Wars

Новини

Компанії Walt Disney та OpenAI домовилися про перше масштабне ліцензування контенту для Sora — генеративної відеоплатформи OpenAI.

Про це пише Bloomberg.

Угода діятиме три роки. Sora зможе генерувати ролики за участю Міккі Мауса, Мінні, Стіча, героїв Frozen, Moana, Inside Out, а також персонажів Marvel та Lucasfilm — від Чорної Пантери до Дарта Вейдера.

Загалом доступними стануть понад 200 персонажів і візуальних елементів — костюми, локації, техніка. Це дасть змогу користувачам створювати короткі відео з улюбленими героями Disney, Marvel, Pixar і Star Wars.

Disney стане великим корпоративним клієнтом OpenAI і використовуватиме його API для нових продуктів, зокрема для Disney+. Компанія також впровадить ChatGPT для співробітників.

Крім того, Disney інвестує $1 млрд в OpenAI і отримає право купити додаткові акції. Перші відео з ліцензованими персонажами Sora зможе створювати на початку 2026 року.

У спільній заяві компанії кажуть, що хочуть відповідально використовувати ШІ: захищати користувачів, авторські права та уникати створення шкідливого чи незаконного контенту. Угода не охоплює використання голосів реальних акторів.