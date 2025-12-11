В Ірані помилували жінку, яку дитиною видали заміж і мали стратити за вбивство чоловіка

Новини

В Ірані 25-річну Голі Кухкан, засуджену до смертної кари за вбивство чоловіка, помилували. Родина загиблого отримала від неї компенсацію.

Про це пише Guardian.

Адвокат Кухкан розповів, що родина чоловіка погодилась зменшити суму компенсації зі $100 тисяч до $80 тисяч — ці гроші зібрали до грудня. Пожертви для Кухкан збирала благодійна організація Qasim Child Foundation.

Тепер жінка хоче воззʼєднатися зі своїм з 11-річним сином, якого не бачила сім років. Однак родичі чоловіка можуть заборонити їм бачитися. За іранським законом хлопчик має право на $20 тисяч із суми компенсації.

Голі Кухкан видали заміж у 12 років за двоюрідного брата, вже у 13 вона народила сина. Вона жила в середовищі системного насильства, тікала до батьків, але батько відмовив їй у прихистку.

Коли їй було 18, вона побачила, як чоловік б’є їхню дитину, тому покликала на допомогу його двоюрідного брата. Піл час сварки її чоловік отримав смертельні травми. Кухкан і кузена її покійного чоловіка засудили до повішання.

Останні сім років жінка перебувала в камері смертників. За законом її могли помилувати, якщо вона збере компенсацію родині загиблого. Ще одна з умов помилування — після звільнення вона має залишити місто.

Щонайменше 241 жінку стратили в Ірані з 2010 по 2024 рік, 114 з них засудили до смерті за вбивство партнерів. Багато цих жінок стали жертвами домашнього насильства або дитячих шлюбів, тому діяли з метою самооборони.