Уряд премʼєра Болгарії Желязкова подав у відставку через масові протести

Уряд премʼєр-міністра Болгарії Росена Желязкова подав у відставку через масові протести у країні. Люди звинувачують його в масштабній корупції.

Про це пише болгарське медіа Bgnes.

Це сталося перед голосуванням за шостий вотум недовіри, який ініціювала опозиція «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія», друга за чисельністю фракція парламенту.

Вотум недовіри — це офіційне голосування в парламенті, яким депутати висловлюють своє невдоволення урядом або конкретним міністром. Якщо більшість проголосує за, уряд або конкретний посадовець змушені будуть піти у відставку. Якщо проти, уряд залишається при владі.

Під час перерви перед голосуванням премʼєр заявив, що його уряд подає у відставку, бо повинен виконувати вимоги громадян і підтримувати громадянську енергію протестів.

У середу, 10 грудня, десятки тисяч громадян Болгарії у понад 25 містах вийшли на акції протесту, вимагаючи відставки премʼєра Желязкова через звинувачення в корупції та невдоволення економічною політикою.

Загалом протести тривають з 1 грудня. Демонстрації почалися після того, як уряд представив проєкт держбюджету на 2026 рік. Він передбачав підвищення податків і скорочення соціальних витрат.

Зокрема, йшлося про підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають становити 46% ВВП. Після протестів проєкт держбюджету відклали.