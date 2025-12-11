Китай вперше підняв у повітря найбільший у світі «авіаносець» дронів
- Анастасія Зайкова
Китай провів перший тестовий політ великого безпілотника Jiutian, який здатен запускати рої менших дронів і нести ракети.
Про це пише Bloomberg.
Політ відбувся у провінції Шеньсі. Деталей випробування не розкрили, але в Китаї порівнюють цей апарат з авіаносцем через можливість нести багато безпілотників і озброєння одночасно.
Jiutian може перевозити до шести тонн і має вісім точок підвіски для ракет «повітря — повітря», протикорабельних ракет, керованих бомб і дронів-камікадзе. Усередині він може транспортувати понад сто малих безпілотників, які запускаються великими групами для знешкодження ППО.
Модель вперше показали публічно торік на авіашоу в Чжухаї. Апарат розробляють компанії Aviation Industry Corporation of China і Guangzhou Haige Communications.
Це реактивний БпЛА великої дальності: він може долати до 7 000 кілометрів на висоті до 15 тисяч метрів. Розмах крил — 25 метрів, максимальна злітна вага — 16 тонн. За розмірами він схожий на американські RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper, але має додаткові ударні можливості.
Експерти зазначають, що великі габарити можуть робити Jiutian помітнішим у бою — це ставить під питання його ефективність у реальних умовах. Тому, перш ніж долучитися до флоту дронів китайської армії, апарат пройде ще кілька випробувань.
