Олігарха Фірташа не депортують до США — австрійський суд ухвалив остаточне рішення
- Олександр Булін
Пресслужба телеканалу «Інтер»
Суд в Австрії остаточно ухвалив, що українського олігарха Дмитра Фірташа не екстрадують до США. Справу про це розглядали з 2014 року.
Про це пише Bloomberg.
Вищий регіональний суд Відня заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало екстрадицію Фірташа, є остаточним, бо прокурори прострочили термін, коли можна було подати апеляцію.
Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під рекордну заставу €125 мільйонів. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до США, де йому загрожує понад 80 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Його підозрюють у даванні хабаря $18,5 мільйона індійським чиновникам — за дозвіл на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити близько $500 мільйонів. Фірташ заперечує будь-які правопорушення і заявив, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.
- Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти олігарха влітку 2021 року за те, що він постачав титан російським виробникам зброї. А в червні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та низки російських олігархів на 10 років.
- 21 листопада 2024 року уряд Великої Британії ввів санкції проти Фірташа, визначивши його дії як корупцію.