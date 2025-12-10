Олігарха Фірташа не депортують до США — австрійський суд ухвалив остаточне рішення

Новини

Пресслужба телеканалу «Інтер»

Суд в Австрії остаточно ухвалив, що українського олігарха Дмитра Фірташа не екстрадують до США. Справу про це розглядали з 2014 року.

Про це пише Bloomberg.

Вищий регіональний суд Відня заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке блокувало екстрадицію Фірташа, є остаточним, бо прокурори прострочили термін, коли можна було подати апеляцію.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під рекордну заставу €125 мільйонів. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до США, де йому загрожує понад 80 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Його підозрюють у даванні хабаря $18,5 мільйона індійським чиновникам — за дозвіл на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити близько $500 мільйонів. Фірташ заперечує будь-які правопорушення і заявив, що звинувачення США мали на меті вплинути на українську політику.