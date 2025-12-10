Демократка перемогла на виборах мера Маямі — вперше за майже 30 років

Новини

У Маямі вперше за майже три десятиліття мером обрали кандидатку від Демократичної партії. Ейлін Гіггінс перемогла республіканця Еміліо Гонсалеса з великим відривом, попри те, що його підтримував Дональд Трамп.

Про це пише AP.

61-річна Гіггінс випередила суперника майже на 20%, хоча її кампанія будувалася на критиці міграційної політики Трампа. До того ж вона — перша жінка, яка здобула перемогу на виборах мера Маямі. У коментарі AP вона сказала, що виборці Маямі не підтримали «негуманну риторику» щодо мігрантів.

Перемога демократки стала несподіванкою, адже більшість мешканців міста — вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа та інших країн Латинської Америки, які традиційно голосують за республіканців

Республіканська конгресвумен Марія Салазар назвала результати «тривожним сигналом» для своєї партії. За її словами, латиноамериканські виборці хочуть і безпеки на кордоні, і сильної економіки, але й пом’якшення правил для тих мігрантів, які багато років живуть у США і не мають проблем із законом.

Маямі має близько 500 тисяч мешканців і входить до округу Маямі-Дейд, де на президентських виборах 2024 року найбільше голосували за чинного президента США Дональда Трампа. Тепер демократи розглядають результат нових виборів як позитивний сигнал напередодні проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться наступного року.