У Польщі викрили схему легалізації мігрантів, серед затриманих — українець

У Польщі розкрили масштабну схему незаконної легалізації іноземців. Під час операції затримали 24 людей, серед них є громадянин України.

Про це пише польське медіа RMF24.

За даними слідства, учасники схеми створювали підроблені довідки про працевлаштування, місце проживання та інші документи, після чого подавали їх для отримання дозволів на перебування у країні.

За цією схемою могли легалізувати до 1,5 тисячі людей з Узбекистану, Таджикистану, Білорусі, Туркменістану, Киргизстану, Грузії, Туреччини та країн Африки. За послуги злочинна група брала по $800—1 300 з людини.

Прокурори висунули звинувачення 20 людям у діяльності злочинної групи. Ще четверо отримали підозри у спільній та узгодженій діяльності. Серед обвинувачень — сприяння незаконному перебуванню іноземців, підробка документів і надання неправдивих свідчень.

Суд заарештував двох підозрюваних — поляка та українця, яких вважають керівниками групи. Іншим заборонили виїзд із країни й залишили під наглядом поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, печатки, документацію, понад $11 тисяч, а також автомобіль вартістю приблизно $33 тисячі.

Завдяки співпраці з Європолом встановили, що щонайменше 20 легалізованих іноземців згодом скоїли злочини в інших країнах ЄС і працювали з місцевими кримінальними угрупованнями.