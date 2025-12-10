Детективи НАБУ прийшли з обшуками до Державної податкової служби
- Світлана Кравченко
-
Facebook / НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро 10 грудня провели обшуки в центральному апараті Державної податкової служби.
Про це йдеться в заяві служби.
Крім того, обшуки провели в регіональних підрозділах ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях.
У податковій зазначають, що кримінальне провадження стосується подій 2024—2025 років, які повʼязані з ризиковими підприємствами.
Там додали, що керівництво і працівники служби повністю сприяють роботі антикорупційних органів.
«Державна податкова служба України діє у правовому полі та завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями», — йдеться в заяві ДПС.
У НАБУ обшуки поки що не коментували.