Польща може передати Україні літаки МіГ-29, але просить за це доступу до українських технологій
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Wikipedia
Україна та Польща ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє польський Генштаб.
Там кажуть, що літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.
Передача літаків буде «частиною політики Альянсу про підтримку України та посилення безпеки східного флангу НАТО». Проте остаточного рішення про передачу винищувачів ще не ухвалили.
Водночас Україна і Польща обговорюють надання Варшаві окремих українських технологій безпілотників і ракет.
«Мета полягає не лише в тому, щоб компенсувати Польщі втрату обладнання, а передусім в набутті та спільному розвитку нових оборонних і промислових компетенцій», — зазначили в Генштабі Польщі.
- У липні 2024 року Україна та Польща підписали безпекову угоду, у якій, зокрема, йшлося про можливість передачі Україні ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі.
- У жовтні того ж року тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що його країна передасть літаки МіГ-29 Україні тоді, коли заповнить прогалини у власній системі ППО.