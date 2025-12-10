Польща може передати Україні літаки МіГ-29, але просить за це доступу до українських технологій

Новини

Україна та Польща ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє польський Генштаб.

Там кажуть, що літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

Передача літаків буде «частиною політики Альянсу про підтримку України та посилення безпеки східного флангу НАТО». Проте остаточного рішення про передачу винищувачів ще не ухвалили.

Водночас Україна і Польща обговорюють надання Варшаві окремих українських технологій безпілотників і ракет.

«Мета полягає не лише в тому, щоб компенсувати Польщі втрату обладнання, а передусім в набутті та спільному розвитку нових оборонних і промислових компетенцій», — зазначили в Генштабі Польщі.