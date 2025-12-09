ВАКС призначив нардепці Скороход заставу понад 3 млн грн

Новини

Анна Скороход / Facebook

Вищий антикорупційний суд призначив народній депутатці від групи «За майбутнє» Анні Скороход заставу 3,26 мільйона гривень.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного» і Hromadske із зали суду.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила призначити суму застави понад 10,5 мільйона грн, а також необхідність носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва і не спілкуватись з іншими підозрюваними у справі. Прокурор заявив, що існують ризики, що нардепка може переховуватись, оскільки це «тяжкий корупційний злочин», вона цього року чотири рази виїжджала за кордон, і має широке коло контактів, зокрема серед правоохоронців.

Адвокат Скороход заявив, що вона вини не визнає і за повідомленням Центру протидії корупції, заявив, що сума, яку просила прокуратура — «непомірна». Сама ж народна депутатка заявила, що її «обісрали на всю країну» — суддя зробив їй зауваження.

Справа Анни Скороход

5 грудня правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Те що це Анна Скороход від групи «За майбутнє» підтвердили джерела «Бабеля». Її з помічниками підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабаря у $250 тисяч за застосування санкцій РНБО до компанії конкурента.

Згодом сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Опісля вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

8 грудня Скороход приходила на допит до НАБУ, після якого заявила, що відео, її розмов, яке опублікували правоохоронці, — це «змонтована нарізка».

Скороход ввійшла до Верховної Ради у 2019 році як представниця партії «Слуга народу».

Того ж року вона звинуватила свою фракцію в тому, що через небажання підтримати закон про ринок землі затримали її чоловіка. Мова про Олексія Алякіна — російського банкіра, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Через цей конфлікт у листопаді 2019 року Скороход виключили з фракції «Слуга народу». У липні 2020 року вона долучилась до депутатської групи «За майбутнє».