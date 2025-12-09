Литва оголосила надзвичайний стан по всій країні через повітряні кулі з контрабандою із Білорусі

Новини

Getty Images / SilvanBachmann

У вівторок, 9 грудня, по всій Литві ввели надзвичайний стан через регулярні атаки повітряних куль з контрабандою з території Білорусі.

Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ країни.

Там називають ці атаки гібридними і наголошують, що вони загрожують національній безпеці Литви. Надзвичайний стан запровадили, щоб контролювати, зокрема, загрозу для цивільної авіації.

Також режим ЧС дасть змогу відомствам Литви тісніше координувати дії та в разі потреби заручитися підтримкою військових частин.

Надзвичайний стан ввели по всій країні, бо через напрямок вітру курс повітряних куль може змінюватися. В МВС Литви зазначили, що це не створить незручностей для суспільства.

Керівником державного управління з надзвичайних ситуацій на цей період призначили очільника МВС Литви Владислава Кондратовича.

За даними литовського МВС, з жовтня цього року Вільнюський аеропорт закривали майже на 60 годин через загрозу цивільній авіації з боку повітряних куль з контрабандою. Це вплинуло на понад 350 рейсів і більш ніж 50 тисяч пасажирів.